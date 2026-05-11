Napoli-Bologna 0-1 avanti gli emiliani con Bernardeschi al decimo minuto LIVE

Nel match di Serie A tra Napoli e Bologna, gli emiliani hanno vinto 1-0 con un gol di Bernardeschi al decimo minuto. La partita si è disputata allo stadio Maradona, dove il Napoli di Conte cercava una vittoria che avrebbe garantito la qualificazione matematica alla prossima Champions League. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma il Bologna ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

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Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Gli azzurri centrando una possibile vittoria contro gli emiliani si assicurerebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Conte però ai suoi chiede non solo la qualificazione ma anche il voler concludere il campionato al secondo posto alle spalle dell’Inter vincente. Per la sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano, Conte ritrova dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio lungo cento giorni. Per il resto confermato più o meno lo stesso undici tipo delle ultime uscite. Altra importante differenza però è la presenza di Giobane insieme ad Hojlund e Alisson a completare il tridente causa piccolo infortunio al sopracciglio per De Bruyne.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Bologna 0-1, avanti gli emiliani con Bernardeschi al decimo minuto (LIVE) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Bologna 0-0, Conte ritrova Di Lorenzo dal primo minuto (LIVE)Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Diretta gol Europa League LIVE: gli ottavi di finale d’andata, Bologna Roma 1-0, la sblocca Bernardeschi!Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari,... Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Verso Napoli-Bologna: quanto è cambiato dal trionfo rossoblù dell’andata; Napoli-Bologna oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni. Bernardeschi porta in vantaggio il Bologna al Maradona #NapoliBologna 0-1 x.com [Match Thread] Napoli vs Bologna reddit Napoli-Bologna 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gran gol di BernardeschiLa diretta live di Napoli-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it