Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona in una partita valida per il campionato di Serie A. La formazione partenopea ritrova Di Lorenzo dal primo minuto. La squadra cerca una vittoria che potrebbe garantirle matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si conclude con un risultato di 0-0, senza reti segnate da entrambe le squadre.

Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Gli azzurri centrando una possibile vittoria contro gli emiliani si assicurerebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Conte però ai suoi chiede non solo la qualificazione ma anche il voler concludere il campionato al secondo posto alle spalle dell’Inter vincente. Per la sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano, Conte ritrova dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio lungo cento giorni. Per il resto confermato più o meno lo stesso undici tipo delle ultime uscite. Altra importante differenza però è la presenza di Giobane insieme ad Hojlund e Alisson a completare il tridente causa piccolo infortunio al sopracciglio per De Bruyne.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Bologna 0-0, Conte ritrova Di Lorenzo dal primo minuto (LIVE)

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