Diretta gol Europa League LIVE | gli ottavi di finale d’andata Bologna Roma 1-0 la sblocca Bernardeschi!

Nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, Bologna e Roma si sono affrontate in campo. Al 25° minuto, Bernardeschi ha segnato il gol che ha portato avanti la squadra romana. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le azioni più importanti. I tifosi possono seguire gli sviluppi di questa sfida attraverso i nostri aggiornamenti in tempo reale.

