Napoli-Bologna 0-0 inizia il match al Maradona LIVE

Al Maradona di Napoli si è aperto il match tra il Napoli di Conte e il Bologna. La partita, valida per la giornata di Serie A, vede gli azzurri impegnati a conquistare i tre punti per assicurarsi matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il punteggio attuale è di 0-0 e la gara prosegue senza reti segnate.

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Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Gli azzurri centrando una possibile vittoria contro gli emiliani si assicurerebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Conte però ai suoi chiede non solo la qualificazione ma anche il voler concludere il campionato al secondo posto alle spalle dell’Inter vincente. Per la sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano, Conte ritrova dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio lungo cento giorni. Per il resto confermato più o meno lo stesso undici tipo delle ultime uscite. Altra importante differenza però è la presenza di Giobane insieme ad Hojlund e Alisson a completare il tridente causa piccolo infortunio al sopracciglio per De Bruyne.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Bologna 0-0, inizia il match al Maradona (LIVE) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live NAPOLI-BOLOGNA - FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA Notizie correlate LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo33' – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente. LIVE – Napoli-Inter 0-0: inizia il match1? – Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi;... Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, trasferta vietata ai tifosi rossoblù; Napoli-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli-Bologna oggi in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioni. #NapoliBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com [Pre-Match Thread] Napoli vs Bologna reddit Napoli-Bologna LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Napoli-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it