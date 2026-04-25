LIVE – Napoli-Inter 0-0 | inizia il match

Alle ore 20:45 si è aperta la partita tra Napoli e Inter, terminata sullo 0-0. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con il Napoli schierato con un modulo 3-5-2 e l’Inter con un 4-2-3-1. La partita si svolge allo stadio locale e si può seguire in diretta sui canali dedicati. La prima frazione di gioco si è conclusa senza reti, con alcune azioni pericolose da entrambe le squadre.

1? – Intanto ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (3-5-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, De Chiara, Prisco, Lo Scalzo, Smeraldi; Camelio, Raggioli Inter (4-3-3): Taho; Ballo, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti, Zarate Hidalgo; El Mahboudi, Mancuso, Zouin Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 35ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Inter. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.Piccolo di Cercola. Azzurrini reduci dal pareggio interno contro il Bologna, che non aiuta la classifica dei ragazzi di mister Rocco, costretti oggi a vincere per tenere vive le speranze di permanenza in categoria senza dover affrontare il playout.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Inter 0-0: inizia il match LIVE : Inter vs Napoli Live Stream / Italian Serie A Match - 2026 Notizie correlate Bodo Glimt Inter LIVE 0-0: inizia il match!Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Inter Torino LIVE 0-0: si parte! Inizia il matchCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Tabellino partita Napoli vs Inter; Primavera 1, Napoli-Inter: cronaca live, formazioni e tabellino; La Lazio vince 2-0 al 'Maradona'; Napoli ko e le milanesi sorridono. Primavera, Napoli-Inter: segui la diretta su TuttoNapoliPREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-INTER DI PRIMAVERA 1 Dallo stadio Piccolo di Cercola gara numero 35 per il Napoli Primavera di mister Rocco: partita fondamentale ... tuttonapoli.net L'arbitro Maurizio e l'assistente Daniele tornano a dirigere l'Inter. Saranno in campo per - dopo sei mesi dall'ultima volta: - -, partita del famoso rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo. #Mariani #Napoli - facebook.com facebook Non è mai troppo tardi : Mariani, arbitro designato per il mondiale, torna a dirigere l’Inter dal lontanissimo Napoli-Inter dell’andata durante il quale- segnalato dall’assistente Bindoni- diede un rigore molto contestato contro l’Inter. Come spiega il ritardo Rocchi x.com