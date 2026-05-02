Como-Napoli 0-0 Conte rilancia Beukema dal primo minuto LIVE

Nella partita tra Como e Napoli, terminata 0-0, l’allenatore partenopeo ha deciso di schierare dal primo minuto il difensore Beukema. La gara si è disputata allo stadio Sinigaglia alle 18 di sabato, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I due team sono scesi in campo con obiettivi di classifica e punti importanti in palio. La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti senza che nessuna rete venisse segnata.

Il Napoli affronta il Como allo stadio Sinigaglia alle 18 di sabato per il match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Conte conferma in blocco la formazione che ha vinto contro la Cremonese settimana scorsa. Unico cambio, è l’inserimento di Beukema nel pacchetto difensivo vicino a Rrahmani e Buongiorno. Olivera si accomoda in panchina e vicino a lui ci sarà anche il ritorno di Di Lorenzo, ritornato tra i convocati dopo i mesi di assenza. Gli azzurri sono a caccia di una vittoria che darebbe la quasi certa qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altro lato il Como di Fabregas conferma la stessa formazione che ha vinto contro il Genoa di De Rossi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Como-Napoli 0-0, Conte rilancia Beukema dal primo minuto (LIVE) Notizie correlate LIVE Dalle 18 Como-Napoli: Fabregas con Douvikas dal 1', Conte sceglie Beukema in difesa(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Napoli-Milan, Conte conferma i fab-four dal primo minuto (LIVE)Il Napoli affronta il Milan alle 20:45 per chiudere la trentunesima giornata di Serie A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Como–Napoli, le formazioni ufficiali; Como-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. DIRETTA | Como Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: McTominay in mediana! (Serie A, oggi 2 maggio 2026)Diretta Como Napoli streaming video tv: i lariani sono vicini all'Europa e sognano la Champions League, scudetto sfumato per i partenopei. ilsussidiario.net Como-Napoli 0-0, Conte rilancia Beukema dal primo minuto (LIVE)Il Napoli sfida il Como alle 18 allo stadio Sinigaglia. Conte confermagli stessi undici ma con Beukema al posto di Olivera nei tre dietro ... ilnapolista.it , Le ultime di formazione con @tancredipalmeri #sportitalia #como #napoli x.com “È un predestinato, sta dimostrando il suo valore perché è uno che studia, complimenti a lui”: Antonio Conte non ha dubbi e mostra la sua stima verso Cesc Fabregas a DAZN poco prima di Como-Napoli L’allenatore azzurro ha poi analizzato il match e si - facebook.com facebook