Alle 20:45 il Napoli sfida il Milan allo stadio Maradona, chiudendo la trentunesima giornata di Serie A. L’allenatore azzurro ha deciso di schierare i quattro giocatori più offensivi fin dal primo minuto. La partita si gioca in un momento in cui il Napoli cerca di consolidare il secondo posto, mentre il Milan cerca punti per avvicinarsi alla zona Champions League.

Il Napoli affronta il Milan alle 20:45 per chiudere la trentunesima giornata di Serie A. Al Maradona gli azzurri affrontano il Milan per decretare la vera inseguitrice dell’Inter nel rush finale. Conte si affida ai fab-four del centrocampo azzurro, McTominay e De Bruyne alle spalle del confermato Hojlund. A centrocampo ci sono Lobotka e Anguissa con i due esterni Spinazzola e Gutierrez, in difesa confermati Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Fondamentali i tre punti pre proseguire la lotta alla prossima Champions League, e per accendere le speranze in testa alla classifica nonostante la vittoria dell’Inter contro la Roma di Gasperini, ogni sfida è come una finale, Conte docet. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Milan, Conte conferma i fab-four dal primo minuto (LIVE)

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NAPOLI-MILAN 2-0: CONTE ELIMINA ALLEGRI

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