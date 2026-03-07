La Juventus ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per un trasferimento che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro. La notizia arriva a poche ore dalla partita contro il Pisa, rappresentando un duro colpo per i bianconeri in vista delle prossime mosse di mercato. La trattativa si è concretizzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Pessime notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Pisa: duro colpo per i bianconeri in ottica mercato. Durissimo colpo per la Juventus a poche ore dall’anticipo della ventottesima giornata di Serie A contro il Pisa, in programma sabato sera. La notizia di certo non positiva arriva infatti dal mercato, dove rischia di sfumare definitivamente un grande obiettivo dei bianconeri in vista della stagione 20262027, ma procediamo con ordine. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Juve, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid: affare tra i 30 e i 40 milioni

Leggi anche: Lookman all’Atletico Madrid: affare chiuso da 40 milioni

Calciomercato Inter, accordo con l’Atlético Madrid: Hugo Humanes pronto a dire addio al vivaio nerazzurrodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, operazione in uscita definita per il settore giovanile: accordo con l’Atlético Madrid per Hugo Humanes...

Juventus with a CLASSIC COMEBACK vs. Atletico Madrid | UEFA Women's Champions League Highlights

Tutti gli aggiornamenti su Addio Juve.

Temi più discussi: La Juve sfiora l'impresa in 10, ma e' addio alla Champions; Romano – Juve, tra rinnovo e addio: ecco cosa sta succedendo per Vlahovic; Juventus, addio Champions e tifosi furibondi: accuse ad arbitro, Osimhen e Zhegrova, ma il vero colpevole è Comolli; Juve-McKennie, c’è la firma: l’americano ha rinnovato fino al 2030.

Addio alla Juve e trasferimento a Madrid: tutti i dettagliAggiornamenti importantissimi in casa Juventus in vista della prossima stagione: l'addio appare molto concreto ... calciomercato.it

Juventus, tornano le ipotesi di cessione: Elkann pensa all’addio, il legame con Agnelli e l’Italia e Tether alla finestraJuventus, tornano le ipotesi di cessione: Elkann pensa all’addio, il legame con Agnelli e l’Italia e Tether alla finestra ... sport.virgilio.it

ADDIO ALLA JUVE : https://shorturl.at/NkIdL - facebook.com facebook

#David, la #Juve non chiude all'addio La posizione dei bianconeri x.com