Napoli 53enne scopre un paio di forbici nell' addome dopo l' intervento estetico | denunciato il chirurgo
Una donna di 53 anni ha scoperto di avere un paio di forbici nell’addome dopo un intervento estetico, a distanza di mesi dai primi dolori. Dopo aver effettuato una Tac, la donna ha denunciato il chirurgo che l’ha operata. La donna riceverà assistenza dalla fondazione competente. L’indagine è in corso e il chirurgo è stato formalmente denunciato.
Doveva sottoporsi a un normale intervento di chirurgia estetica a Napoli. Per una donna di 53 anni, originaria di Casandrino (in provincia del capoluogo campano) e residente in provincia di Piacenza, la rimozione del grasso addominale si sarebbe invece trasformato in un caso giudiziario di malasanità., L'addominoplastica era stata eseguita il 25 ottobre 2025 in una clinica di Napoli. Dopo le dimissioni, la donna era tornata a casa dei genitori, ma avrebbe iniziato quasi subito ad accusare forti dolori addominali ed episodi di perdita di coscienza., Preoccupata, la 53enne ha contattato lanciato l'allarme al 118. I sanitari le avrebbero consigliato un ricovero immediato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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