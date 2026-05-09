Napoli 53enne scopre un paio di forbici nell' addome dopo l' intervento estetico | denunciato il chirurgo

Una donna di 53 anni ha scoperto di avere un paio di forbici nell’addome dopo un intervento estetico, a distanza di mesi dai primi dolori. Dopo aver effettuato una Tac, la donna ha denunciato il chirurgo che l’ha operata. La donna riceverà assistenza dalla fondazione competente. L’indagine è in corso e il chirurgo è stato formalmente denunciato.

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