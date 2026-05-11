Trasporti a Napoli cinque linee variano il percorso | l' elenco

A Napoli, cinque linee di trasporto pubblico modificano temporaneamente i loro percorsi a partire da lunedì 11 maggio 2026, a causa di lavori nella corsia preferenziale di via Nuova Marina. L'azienda di trasporto locale ha comunicato che le linee 412, 421, 151 e 154 saranno influenzate da un nuovo dispositivo di circolazione, che resterà in vigore fino a quando non si concluderanno i lavori di adeguamento dell'infrastruttura tranviaria.

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Anm informa che per effetto dell’istituzione di un particolare dispositivo di circolazione nella corsia preferenziale di via Nuova Marina, per consentire lavori di adeguamento all’infrastruttura tranviaria, a partire da lunedì 11 maggio 2026 fino a cessate esigenze le linee 412 - 421 - 151 - 154.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, linee vesuviane, flegree e metro nord a rischio: le fasce di garanziaEav rende noto che per il giorno venerdì 27 marzo 2026 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno... Argomenti più discussi: Trasporti, a Napoli cinque linee variano il percorso: l'elenco; Sciopero dei taxi a Napoli; Sciopero dei taxi a Napoli 5 maggio: momenti di tensione con gli Ncc; Trasporti, cinque nuovi bus elettrici a Pordenone. GALLO TRASPORTI SNC DI GALLO MAURO E C. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Napoli + Costiera Amalfitana in 5 Giorni Senza Auto: Migliore Base per Pompei e Gite Scenic? Dal 30 Aprile al 5 Maggio reddit