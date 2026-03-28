Da lunedì partirà la seconda fase dei lavori di riqualificazione in piazza Moro, nel centro di Bari. La modifica interesserà principalmente i percorsi e i capolinea delle linee di autobus gestite dall'azienda di trasporti pubblici locale. Nei prossimi giorni, saranno adottati nuovi itinerari che coinvolgeranno diverse corse in città, con variazioni significative rispetto alla rete abituale.

I lavori a cura di Rfi, finanziati per circa 5 milioni di euro con fondi del Pnrr e avviati ad aprile 2025, hanno visto, fino a ora, il completamento della prima parte della piazza, quella più vicina a via Sparano. Un cantiere non semplice nel quale sono state riutilizzate, con le prescrizioni della Soprintendenza, le basole originarie rinvenute in una grande porzione della piazza. Dalla prossima settimana le recinzioni di cantiere si sposteranno nella porzione sud e riguarderanno lo spazio compreso tra la Fontana Monumentale e l'edificio della stazione di Bari Centrale. Si tratta di una zona estremamente delicata e trafficata, dove è presente il capolinea per numerose linee di bus Amtab. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Da lunedì nuovi cantieri in piazza Moro. Rivoluzione per i bus Amtab: cambiano capolinea e percorsi

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