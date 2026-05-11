Napoli 48enne ferito a colpi d’arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli

Un uomo di 48 anni è stato ferito questa mattina ai Quartieri Spagnoli, in via Mondragone, da due colpi d’arma da fuoco che lo hanno colpito alla gamba. La vicenda è avvenuta in strada e sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e indagano sull’accaduto.

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L’uomo è stato raggiunto da due proiettili alla gamba mentre si trovava in via Mondragone, nei Quartieri Spagnoli. Indagano i carabinieri Un uomo di 48 anni è rimasto ferito nella serata di domenica ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, dopo essere stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in via Mondragone, dove il 48enne sarebbe stato raggiunto da due proiettili alla gamba sinistra mentre passeggiava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme ai sanitari del 118. L’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale Pellegrini, dove si trova ricoverato. Secondo quanto riferito dai militari, non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, 48enne ferito a colpi d’arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: un 48enne colpito da arma da fuoco. Leggi anche: Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia Argomenti più discussi: Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia; Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: 48enne ferito a colpi d’arma da fuoco alla gamba; Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito alle gambe mentre passeggiava in strada; Ferito 48enne ai quartieri spagnoli. Paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli: un 48enne è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. L’uomo è ricoverato al Pellegrini, ma non sarebbe in peric x.com