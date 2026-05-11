Myriam Lattanzio presenta Anime Pezzentelle a Villa Fiorentino
La splendida cornice di Villa Fiorentino ospita lo showcase di "Anime Pezzentelle", il nuovo album di Myriam Lattanzio. L’incontro, moderato da Enrico Ercolano (ideatore del podcast Singolarità), esplorerà un progetto discografico che fonde sonorità world e denuncia sociale.Sotto la direzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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