Nuovo appuntamento con la cultura | si presenta il libro Anime sagge

A Forlì, mercoledì 15 aprile alle 15, si terrà la presentazione del libro “Anime sagge” nel Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni. L’evento, dedicato alla cultura e alla formazione permanente, vedrà la partecipazione di Francesco Vella, curatore del volume. L’incontro offrirà l’opportunità di conoscere i contenuti del libro e di approfondire temi legati alla saggezza e alla crescita personale.

Nuovo appuntamento con la cultura e la formazione permanente a Forlì. Mercoledì 15 aprile, alle ore 15, il Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni ospiterà la presentazione del libro “Anime sagge”, a cura di Francesco Vella. L’iniziativa rientra nel calendario 20252026 dell’Accademia di.🔗 Leggi su Forlitoday.it "Le acque luminose delle anime": Daniele Benfante Moretto presenta il nuovo libro di poesieNella splendida cornice dell'Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, sabato 21 febbraio alle 18. Matteo Saudino ad Arona con il suo nuovo libro "Anime fragili"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Giovedì 19... How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing