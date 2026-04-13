Nuovo appuntamento con la cultura | si presenta il libro Anime sagge
A Forlì, mercoledì 15 aprile alle 15, si terrà la presentazione del libro “Anime sagge” nel Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni. L’evento, dedicato alla cultura e alla formazione permanente, vedrà la partecipazione di Francesco Vella, curatore del volume. L’incontro offrirà l’opportunità di conoscere i contenuti del libro e di approfondire temi legati alla saggezza e alla crescita personale.
Nuovo appuntamento con la cultura e la formazione permanente a Forlì. Mercoledì 15 aprile, alle ore 15, il Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni ospiterà la presentazione del libro “Anime sagge”, a cura di Francesco Vella. L’iniziativa rientra nel calendario 20252026 dell’Accademia di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
"Le acque luminose delle anime": Daniele Benfante Moretto presenta il nuovo libro di poesieNella splendida cornice dell'Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, sabato 21 febbraio alle 18.
Matteo Saudino ad Arona con il suo nuovo libro "Anime fragili"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Giovedì 19...