Nel pomeriggio si è svolto un corteo organizzato dal Comitato per la difesa nei luoghi di lavoro e del territorio, con la partecipazione di ex operai della Breda e altri cittadini. Manifestanti hanno portato in strada gli slogan

"Basta morti per il profitto". E "no alle guerre". Due slogan semplici che ieri pomeriggio hanno accompagnato il tradizionale corteo, organizzato dal Comitato per la difesa nei luoghi di lavoro e del territorio, composto dagli ex “bredini“, ma non solo. Quest’anno la sfilata delle ex tute blu e delle associazioni, che da anni lottano contro l’amianto e per i diritti dei lavoratori, è stata dedicata alla pace. "Possono sembrare questioni distanti, ma non lo sono. Il filo rosso è sempre uno, quello dello sfruttamento", dice Daniela Trollio del Cip Tagarelli. Ancora una volta, dopo il ritrovo in via Magenta, nella sede degli ex operai della Breda, la manifestazione si è fermata alla lapide di via Carducci, per ricordare le morti bianche, quelle da amianto, e deporre le corone di fiori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sfilano le ex tute blu della Breda: "Ancora 1.500 operai morti all’anno. Fermiamo la mattanza per il profitto"

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