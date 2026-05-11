Musica ponte tra Calabria e Giappone | stage per il Conservatorio di Osaka
Un progetto musicale ha portato studenti del Conservatorio di Osaka a lavorare su un ponte tra la Calabria e il Giappone. L'iniziativa coinvolge un stage che mira a integrare le tradizioni calabresi con le competenze dei giovani talenti giapponesi. La collaborazione è coordinata da un esperto del settore, che ha organizzato l'incontro tra le due realtà culturali. La RAI segue da vicino lo sviluppo di questa iniziativa, senza però fornire dettagli sui contenuti specifici.
? Punti chiave Come influenzerà la musica il lavoro degli studenti giapponesi per la RAI?. Chi coordina l'incontro tra la tradizione calabrese e i talenti di Osaka?. Perché il Ministero dell'Università sostiene questo scambio con il Giappone?. Dove si esibiranno i musicisti per celebrare questo ponte culturale?.? In Breve Maestri Faucitano e Marotta coordinano le sessioni di pratica orchestrale a Reggio Calabria.. Studenti giapponesi registreranno la colonna sonora per la fiction RAI Woithila.. Il 12 maggio si terrà lo spettacolo Il giorno della Civetta al Museo Archeologico.. Progetto Open Cultural finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca tramite Decreto 124.🔗 Leggi su Ameve.eu
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