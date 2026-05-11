Musica ponte tra Calabria e Giappone | stage per il Conservatorio di Osaka

Un progetto musicale ha portato studenti del Conservatorio di Osaka a lavorare su un ponte tra la Calabria e il Giappone. L'iniziativa coinvolge un stage che mira a integrare le tradizioni calabresi con le competenze dei giovani talenti giapponesi. La collaborazione è coordinata da un esperto del settore, che ha organizzato l'incontro tra le due realtà culturali. La RAI segue da vicino lo sviluppo di questa iniziativa, senza però fornire dettagli sui contenuti specifici.

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