A Osaka, un tubo di acciaio alto 13 metri è emerso improvvisamente dal terreno su un’autostrada, bloccando le strade e creando disagi alla circolazione. Le autorità locali hanno confermato la presenza di questa struttura, che si trova nel mezzo della carreggiata. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause di questa scoperta improvvisa o alle eventuali conseguenze.

(LaPresse) Un gigantesco tubo di acciaio è spuntato dal terreno su un’autostrada nella città di Osaka, raggiungendo un’altezza di 13 metri, secondo le autorità locali. Un passante lo ha notato intorno alle 6:50 di mattina e lo ha segnalato alla polizia. Il tubo, lungo 27 metri e con un diametro di 3,5 metri, è stato ora spinto verso il basso fino a 1,6 metri. L’incidente ha causato la chiusura di alcune strade vicino alla stazione ferroviaria di Osaka-Umeda, in Giappone, provocando disagi al traffico cittadino. Non sono stati segnalati feriti, ha confermato l’Ufficio Edilizia del Comune di Osaka. Secondo i media locali, le autorità provvederanno a tagliare la parte restante del tubo sporgente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giappone, tubo di acciaio alto 13 metri spunta dal terreno e blocca le strade di Osaka

