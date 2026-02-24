Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento e il Festival Puccini di Torre del Lago

Il protocollo tra il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del Lago è stato firmato per rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni musicali. La firma mira a promuovere programmi condivisi, scambi di studenti e progetti di produzione artistica. La firma è avvenuta in un incontro ufficiale, alla presenza di rappresentanti di entrambe le parti. La partnership punta anche a organizzare eventi e workshop congiunti nel prossimo anno.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d'intesa tra il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, diretto dal Maestro Giuseppe Ilario e presieduto dal Dott. Nazzareno Orlando, e la Fondazione Festival Pucciniano, che organizza il prestigioso Festival Puccini di Torre del Lago. Il protocollo segna l'avvio di una collaborazione istituzionale di alto profilo artistico e accademico tra una delle principali istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Mezzogiorno e uno dei più importanti festival lirici internazionali dedicati a Giacomo Puccini, che si svolge ogni estate presso il Gran Teatro Giacomo Puccini sulle sponde del Lago di Massaciuccoli.