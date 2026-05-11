Musica e parole per raccontare l’umanità in carcere

Al teatro civico De Silva di Rho torna il racconto dell’esperienza carceraria attraverso la musica e le parole. Il Gruppo della Trasgressione, attivo da 28 anni, presenta nuovamente i propri progetti dedicati ai detenuti delle carceri di San Vittore, Bollate e Opera. L’evento offre uno spazio per condividere storie e vissuti legati alla vita in carcere, con un focus sulle espressioni artistiche come forma di comunicazione e riflessione.

Torna sul palcoscenico del teatro civico De Silva a Rho il racconto dell’esperienza carceraria del Gruppo della Trasgressione, che da 28 anni accompagna con diversi progetti i detenuti delle carceri di San Vittore, Bollate e Opera. Domenica 17 maggio (alle 21) la Trasgressione Band con il suo frontman, lo psicoterapeuta Juri Aparo, propone “Canzoni di De André e trame di libertà“. L’appuntamento è inserito nella rassegna T-Off. Contemporaneamente, nel foyer del teatro, dalle 18.30 saranno esposte alcune opere di pittori, scultori, fotografi sul tema della serata a cura della Associazione Trasgressione.net. Il progetto “Percorsi della...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ela Morreu Humilhada… e Voltou Para Se Vingar

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