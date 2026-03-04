8 marzo a San Lazzaro | parole musica e teatro per raccontare identità e diritti

L’8 marzo a San Lazzaro si svolge un evento che combina parole, musica e teatro, con l’obiettivo di raccontare identità e diritti femminili. La giornata trasforma la città in un percorso diffuso di cultura, memoria e partecipazione, coinvolgendo diverse generazioni e utilizzando vari linguaggi per promuovere una riflessione sul ruolo delle donne nella storia e nella società di oggi.

La giornata si apre alle 11 al Museo Donini con "Lucy: la prima donna", un racconto pensato per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni che ripercorre la scoperta, avvenuta il 24 novembre 1974 in Africa, dello scheletro della più celebre antenata dell'umanità: una narrazione capace di unire divulgazione scientifica ed emozione, riportando al centro le nostre origini comuni. Nel pomeriggio, alle 15.30 al Centro Malpensa, la biblioteca in collaborazione con Cristina Gubbellini propone "Voci al femminile. Prose e poesie nel tempo", un incontro di letture che attraversa epoche e sensibilità differenti, seguito da un breve laboratorio di scrittura per dare spazio a nuove parole e nuovi sguardi.