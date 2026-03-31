Martedì 31 marzo 2026, a Fano, si terrà un concerto dell'Orchestra Olimpia intitolato “Sieben Worte”. L’evento si propone di combinare musica e parole per rappresentare la Passione. La serata vedrà esibirsi l’orchestra in un appuntamento che coinvolge il pubblico con un programma dedicato a questa tematica, senza ulteriori dettagli sul numero di musicisti o sul luogo esatto dell’esibizione.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 31 marzo 2026 - È un concerto che nasce da una domanda più che da una partitura: come si può raccontare oggi la Passione? La risposta prova a darla Orchestra Olimpia con “Sieben Worte ”, in programma venerdì 3 aprile alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria del Gonfalone di Fano. Il progetto mette insieme musica contemporanea e letteratura, costruendo un percorso che prende avvio dalle sette parole pronunciate da Cristo sulla croce. Non una semplice esecuzione, ma un attraversamento: sette movimenti musicali e sette interventi letterari che si alternano fino a comporre una Via Crucis contemporanea. Al centro c’è “Sieben Worte” della compositrice russa Sofija Gubajdulina, tra le figure più autorevoli del secondo Novecento, scomparsa nel 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orchestra Olimpia a Fano con “Sieben Worte”: musica e parole per raccontare la Passione

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