Escher a Padova | al Museo Eremitani il viaggio immersivo nei mondi impossibili
A partire dal 29 marzo, presso la Sala Ipogea del Museo Eremitani a Padova, si tiene un’esperienza immersiva in realtà virtuale dedicata a M.C. Escher. La mostra, allestita al Centro Culturale Altinate San Gaetano, presenta un’anteprima mondiale che consente ai visitatori di esplorare in modo interattivo i mondi impossibili dell’artista olandese. L’evento si inserisce in un contesto di esposizioni dedicate alla sua opera.
Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Dal 29 marzo, presso la Sala Ipogea del Museo Eremitani e in occasione della mostra “M.C. ESCHER. Tutti i capolavori” ospitata al Centro Culturale Altinate San Gaetano, a Padova viene presentata in anteprima mondiale una delle più innovative esperienze virtuali, un progetto unico nel suo genere, con cui l’arte incontra la tecnologia In occasione della grande mostra dedicata a M.C. Escher al Centro Culturale Altinate San Gaetano, Padova ospita un’anteprima mondiale: dal 29 marzo, nella Sala Ipogea del Museo Eremitani, prende vita un’esperienza immersiva in realtà virtuale che permette di entrare letteralmente nell’universo dell’artista olandese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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