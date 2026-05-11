Durante una partita, il tennista italiano ha mostrato segni di disagio con un urlo rivolto all'angolo di campo, mentre lamentava dolore a una gamba e problemi ai nervi. Il suo allenatore è intervenuto richiamandolo in campo. L'azzurro ha poi manifestato frustrazione con un gesto di nervosismo, mentre il tecnico ha cercato di calmarlo e di gestire la situazione. La scena si è svolta sotto gli occhi dei presenti e delle telecamere.

? Punti chiave Cosa ha scatenato l'urlo di Musetti contro l'angolo di campo?. Come ha reagito Tartarini al gesto di frustrazione dell'azzurro?. Perché il dolore alla gamba sinistra sta compromettendo il dritto?. Quali sono le reali conseguenze fisiche per il resto del torneo?.? In Breve Intervento del coach Tartarini all'ottavo game del primo set a Roma.. Problemi tecnici al dritto e alla prima di servizio contro Cerundolo.. Dolore alla gamba sinistra con necessità di fasciatura precauzionale pre-match.. Data del match fissata a domenica 10 maggio 2026.. A Roma, durante il terzo turno del Masters 1000 disputato domenica 10 maggio 2026, Lorenzo Musetti ha mostrato segni di forte instabilità fisica e mentale nel confronto contro l’argentino Francisco Cerundolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti tra dolore alla gamba e nervi: il richiamo del coach in campo

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