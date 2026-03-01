Milano tram deragliato Il racconto del tramviere | Dolore alla gamba poi il mancamento Ho perso il controllo

Un tram è uscito dai binari a Milano, e il conducente ha riferito di aver provato dolore alla gamba prima di perdere conoscenza e perdere il controllo del mezzo. Il tram è stato rimosso dalla strada e messo sotto sequestro. Le analisi del sangue sul conducente per alcol e droga sono risultate negative.

Il tram deragliato a Milano è stato rimosso dalla strada e posto sotto sequestro. Le analisi del sangue su alcol e droga effettuate al conducente sono risultate negative. Il tramviere, dimesso dall’ospedale, potrebbe essere iscritto già oggi nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni nell’inchiesta aperta dalla Procura. L’incidente è avvenuto in viale Vittorio Veneto, a pochi passi dal centro di Milano. «Ho visto tutto buio», avrebbe raccontato il conducente agli agenti della polizia locale. Prima un dolore alla gamba, poi il mancamento. Il nuovo Tramlink accelera invece di rallentare, supera fermata e semaforo, imbocca la curva verso via Lazzaretto a velocità sostenuta, si inclina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tram deragliato, il tramviere rompe il silenzio: cosa salta fuoriIl drammatico deragliamento di un tram avvenuto ieri pomeriggio in viale Vittorio Veneto, nel cuore di Milano, ha scosso la città.

