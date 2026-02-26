La sciatrice italiana ha parlato delle sue attuali condizioni fisiche, sottolineando che il dolore alla gamba rappresenta un ostacolo importante per il suo ritorno in gara. Ha descritto le emozioni legate alle recenti Olimpiadi come intense ma anche impegnative da gestire. La sua dichiarazione lascia intendere che il recupero sarà determinante per il prosieguo della carriera, ma non ha ancora preso decisioni definitive.

La campionessa azzurra: "Le Olimpiadi belle ma emotivamente toste". MILANO - "Se non migliorano le condizioni della mia gamba sarà difficile che io sia in pista il prossimo anno: sono stufa di stare male, ma non ho il sentimento di voler smettere. Ho tenuto duro per dieci mesi, ma per sciare ieri ho dovuto comunque prendere antinfiammatori. A fine stagione dovrò prendere del tempo per far riposare la gamba. Ora la sfida per me è essere ancora competitiva e vincere delle gare: credo che sia una sfida piuttosto ardua". Queste le parole di Federica Brignone nella conferenza stampa da Soldeu (Andorra), dove oggi non ha preso parte alla seconda prova di discesa libera per la gara di domani di Coppa del mondo di sci alpino femminile 20252026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Brignone "Ho dolore alla gamba, difficile parlare ora della prossima stagione"

Brignone: "Ho ancora dolore, se non miglioro sarà difficile vedermi il prossimo anno"Ieri una prova cronometrata in discesa a un secondo e mezzo dalle migliori, oggi un giorno di riposo.

Brignone: "Ci giochiamo tutto come in un match point a Wimbledon. La gamba? Ho ancora della ferraglia lì"Divisa tra la voglia di prendere il primo volo e fuggire via ("Il mio sogno per ora è di fare un viaggio) e la voglia di rimettersi in gioco per...

Temi più discussi: La mamma di Federica Brignone: Ha fatto un miracolo, due giorni prima del SuperG non sciava dal dolore. Le ho detto di smettere, deciderà lei; Milano Cortina, Brignone: Scambierei i due ori per la vita prima dell'infortunio; Flora Tabanelli: Brignone è un’ispirazione. Il dolore? ho provato a non pensarci; Brignone, il dolore, l'infortunio e i mostri: Scambierei i 2 ori con la vita di prima. Qui con lavoro e ipnosi ma basta farmaci per sciare.

Brignone Ho dolore alla gamba, difficile parlare ora della prossima stagioneMILANO (ITALPRESS) - Se non migliorano le condizioni della mia gamba sarà difficile che io sia in pista il prossimo anno: sono stufa di stare male, ma no ... italpress.com

Brignone: Ho ancora dolore, se non miglioro sarà difficile vedermi il prossimo annoFederica ha saltato la prova di oggi a Soldeu: Speravo di stare meglio. Non ho ancora voglia di smettere, ma ho le scatole piene di star male e non riuscire a viverla bene. Il dolore mi fa passare la ... msn.com

A guardarla mentre scia sulla neve con una naturalezza quasi disarmante, si potrebbe pensare che per #FedericaBrignone vincere ben due ori olimpici sia stato semplice. Ma dietro le medaglie scintillanti c'è una realtà fatta di dolore, sacrifici e "mostri" da com - facebook.com facebook

Federica #Brignone, il dolore e la lucidità oltre la vittoria #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com