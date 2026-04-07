Passeggiate col direttore al Museo Villa Bassi Rathgeb

Al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme si svolgono tre appuntamenti dedicati a chi desidera scoprire il museo in modo speciale. Questi incontri offrono l’opportunità di partecipare a visite guidate e approfondimenti esclusivi, riservati a un numero limitato di persone. Le date sono state annunciate e le prenotazioni sono aperte, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati e visitatori interessati a conoscere più da vicino le opere e le collezioni della villa.

- giovedì 16 aprile 2026, ore 16.30- giovedì 7 maggio 2026, ore 16.30- giovedì 11 giugno 2026, ore 16.30 A guidare i partecipanti sarà Raffaele Campion, direttore e conservatore museale, che accompagnerà personalmente i visitatori attraverso le suggestive sale affrescate e la Pinacoteca. In via del tutto straordinaria, sarà inoltre possibile accedere al deposito del museo, un luogo normalmente non aperto al pubblico, dove sono custodite preziose collezioni di dipinti, disegni, stampe, miniature e raffinati ventagli orientali. Durante il percorso, il direttore svelerà anche i segreti delle pratiche quotidiane di conservazione e gestione delle opere, offrendo uno sguardo inedito e approfondito sul lavoro “dietro le quinte” del museo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Speciale Pasquetta al Museo Villa Bassi Rathgeb: evento per famiglie e bambini Leggi anche: Speciale Pasqua al Museo Villa Bassi Rathgeb: visite guidate tra arte e tradizione