museo archeologico del compito reperti e tesori tutti in un clic

A San Giovanni in Compito, nella zona di Savignano, il Museo Archeologico del Compito ha aperto una piattaforma online dedicata alla sua collezione di reperti e tesori. Il sito permette di esplorare in modo semplice e immediato le opere conservate, offrendo un nuovo strumento per conoscere il patrimonio storico della località senza spostarsi. La scelta di digitalizzare il museo mira a favorire la divulgazione e l’accesso pubblico.

A San Giovanni in Compito, storica località di Savignano, il Museo archeologico del Compito sbarca sul web in un percorso di valorizzazione culturale e accessibilità che unisce tecnologia, divulgazione e partecipazione. L’iniziativa rientra nel progetto ’Savignano in un clic’, che si realizza grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e rappresenta un importante investimento nella promozione del patrimonio archeologico locale attraverso strumenti innovativi ma anche inclusivi. Il nuovo progetto di digitalizzazione e innovazione del museo archeologico del Compito ’Don Giorgio Franchini’, coordinato dalla cooperativa Koiné, che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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