Al Museo Archeologico di Acerra saranno esposti nuovi reperti archeologici, tra cui antiche anfore e ceramiche. La mostra si svolgerà nel Castello e presenterà materiali provenienti da scavi recenti. La raccolta comprende oggetti di varie epoche, destinati alla visualizzazione pubblica. L'esposizione rimarrà aperta per un periodo da definire, offrendo ai visitatori l'opportunità di osservare direttamente i ritrovamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Museo Archeologico di Acerra si arricchisce di nuovi reperti. Questa mattina, infatti, personale della Soprintendenza Archeologica dell’Area Metropolitana di Napoli e del Commissariato di Polizia di Acerra hanno ufficialmente ‘liberato’ alcuni antichi cimeli consegnandoli al Comune di Acerra. Si tratta di materiale oggetto di sequestro da parte della Polizia di Stato avvenuto nel 2022, dissequestrato a conclusione dell’iter giudiziario e consegnato alla Soprintendenza Archeologica che a sua volta li ha depositati presso il Museo Archeologico di Acerra, ubicato all’interno del Castello dei Conti. Otto preziose ceramiche tra anfore e coppe databili tra il VI ed il III Secolo A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acerra: antichi reperti, anfore e ceramiche verranno esposte al Museo Archeologico nel Castello

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