Inizia una partita con il Milan in difficoltà, con cinque reti subite in tre partite. L'Atalanta e il Sassuolo sono riuscite a penetrare facilmente nella loro area, mettendo sotto pressione il portiere e la difesa. La squadra di Allegri sembra incontrare grosse difficoltà nel mantenere la porta inviolata, e le occasioni per gli avversari continuano a crescere. La situazione difensiva del Milan desta preoccupazioni e richiede una riflessione immediata.

Alto tradimento. E proprio nel momento meno opportuno. La crisi dell'attacco del Milan è cosa nota e dura ormai da mesi (non è certo un rigore di Nkunku a restituire dignità al reparto). Quella delle difesa invece è abbastanza una novità ed è la cosa più inquietante che potesse succedere lungo il rettilineo finale che porta in Champions. Era l’unica vera certezza del Milan edizione ’25-26, ma adesso non c’è più. Lungo la stagione il Diavolo ha vissuto a più riprese svariate problematiche: Leao senza pace con se stesso (e tutto il mondo che lo circonda), Gimenez fuori causa mezza stagione, Modric senza sostituti all’altezza, un gioco gradevole in autunno e diventato poi sempre più abulico e assente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Muro crollato: 5 gol presi in 180 minuti. Il Milan di Allegri non sa più difendere?

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