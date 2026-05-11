Il Milan ha perso 2-3 in casa contro l’Atalanta, una sconfitta che si aggiunge a quella contro il Sassuolo e mette a rischio la qualificazione in Champions League. Dopo una buona fase iniziale, durata circa 15 minuti, la squadra ha subito il gol che ha cambiato l’andamento della partita. La squadra di Allegri si è trovata a dover rincorrere nel punteggio, mettendo in discussione gli obiettivi stagionali.

Il Milan subisce una sconfitta pesante e preoccupante per 2-3 in casa contro l’Atalanta, che segue lo 0-2 col Sassuolo e rischia seriamente di compromettere la qualificazione in Champions League.La partita è stata a senso unico per larghi tratti. Dopo un avvio discreto (palo di Rabiot al 4?), l’Atalanta passa in vantaggio già al 7? con Ederson. Da quel momento i rossoneri si disuniscono completamente, venendo dominati in tutti i reparti. Zappacosta raddoppia al 29?, e nella ripresa Raspadori sigla il 3-0, scatenando fischi e l’esodo anticipato dei tifosi di San Siro.Solo nel finale, con la gara ormai compromessa, il Milan trova due gol (all’88? e al 94?) che rendono il punteggio meno umiliante, ma non cambiano la sostanza di una prestazione giudicata disastrosa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan, Allegri travolto dopo questa frase: "Buona partita per 15 minuti, poi il gol..."

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