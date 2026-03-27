Il Milan di Allegri ha subito 11 gol in meno rispetto alla scorsa stagione, attestandosi al secondo posto in classifica. La squadra ha rafforzato la sua difesa e si sta preparando a un possibile arrivo di Mario Gila durante la prossima sessione di mercato. La solidità difensiva rappresenta un elemento chiave nel percorso della squadra in questa stagione.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha blindato la porta: i numeri dicono che, rispetto alla scorsa stagione, i rossoneri hanno incassato 11 gol in meno a parità di giornate, volando al secondo posto in classifica. La “cura Max” ha trasformato una difesa che appariva fragile in un fortino impermeabile, valorizzando elementi come Strahinja Pavlovic — diventato un pilastro anche in zona gol con 4 centri — e rigenerando Fikayo Tomori, tornato stabilmente nel giro della Nazionale. Nonostante l’affidabilità di Gabbia e la crescita di De Winter, la dirigenza sa che per il ritorno in Europa (e per puntare allo Scudetto 2027) serve un ulteriore salto di qualità. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, muro Allegri: -11 gol subiti e assalto a Mario Gila per l’estate

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