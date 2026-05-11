Muore a soli cinque anni durante un ricovero all’ospedale Meyer

Un bambino di cinque anni è deceduto durante un ricovero presso l'ospedale pediatrico Meyer, nella notte tra venerdì e sabato. La sua morte improvvisa ha suscitato attenzione nei reparti dell'ospedale, che ha comunicato l’evento senza fornire dettagli aggiuntivi. La famiglia del bambino ha ricevuto assistenza, mentre le autorità sanitarie hanno avviato le verifiche del caso.

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FIRENZE – Una tragedia improvvisa ha scosso le corsie dell’ospedale pediatrico Meyer, dove nella notte tra venerdì e sabato un bambino di soli 5 anni è deceduto durante il ricovero. Il piccolo, che si trovava nella struttura per una serie di accertamenti clinici, è stato colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari. Il percorso clinico del bambino all’interno dell’ospedale fiorentino era iniziato con alcune valutazioni gastroenterologiche, seguite da accessi al pronto soccorso e alla chirurgia pediatrica. Proprio per approfondire il quadro clinico e risalire all’origine dei suoi disturbi, era stato disposto il ricovero.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Muore a soli cinque anni durante un ricovero all’ospedale Meyer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbo di 3 anni muore dopo 10 mesi di ricovero: indagati 15 medici dell’ospedale di TaorminaCi sono quindici sanitari indagati per la morte di un bambino di tre anni dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia pediatrica... Dramma a Cavallino Treporti: bimbo di 3 anni muore durante il trasporto in ospedaleCosa è successo a Cavallino Treporti? Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Cavallino Treporti, nel Veneziano, dove un bambino di soli... Argomenti più discussi: Muore a soli cinque anni mentre è ricoverato per accertamenti al Meyer; Fuori strada con l'auto, psicologa 32enne muore dopo cinque giorni di agonia; Strappata alla vita in soli sei mesi: Adele muore a 7 anni; Muore dopo aver rubato un camion, indagati cinque poliziotti.