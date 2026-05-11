Multa dopo il corteo contro la Remigrazione | Addebito assurdo per una manifestazione pacifica

Il 7 marzo scorso si è svolto un corteo in città, organizzato per protestare contro un evento denominato “Remigrazione e Riconquista”. Dopo l'evento, la polizia ha notificato a un partecipante una multa amministrativa. La sanzione è stata contestata come ingiusta da parte del soggetto coinvolto, che ha definito il provvedimento “addebito assurdo” considerando la natura pacifica della manifestazione.

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Prato, 11 maggio 2026 – Una sanzione amministrativa è stata notificata dalla polizia a un partecipante al corteo svoltosi il 7 marzo scorso per protestare contro la manifestazione di “Remigrazione e Riconquista” organizzata in città. A renderlo noto è “Prato antifascista” che ha anche pubblicato il verbale di accertamento da cui si ricava che la contestazione riguarda l’articolo 18 del Tulps per violazione delle prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza: era stata autorizzata una manifestazione in forma statica non il corteo che il destinatario della sanzione avrebbe guidato secondo la polizia. Non ancora stabilito l’importo della sanzione, che va da 1.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multa dopo il corteo contro la Remigrazione: “Addebito assurdo per una manifestazione pacifica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I disegni dei bambini per salvare il verde: finisce con una multa la protesta pacifica nel parcoMontevecchia (Lecco), 25 marzo 2026 – Multa ai disegni contro l’anfiteatro con terra di riporto nel cuore del Parco del Curone a Montevecchia. Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: "Manifestazione contro la Costituzione, va vietata"Il consiglio comunale pronto a chiedere a prefetto e questore una rilfessione sull'opportunità di autorizzare il summit previsto in Duomo per il 18... Argomenti più discussi: Multa dopo il corteo contro la Remigrazione: Addebito assurdo per una manifestazione pacifica; Multa e fermo di 30 giorni al driver NCC, ma lui la contesta: Ero a bere un caffè al bar; Il Venezia incontra Brugnaro dopo la promozione in Serie A; Fogli di via dopo il corteo pro Askatasuna: il Tar respinge la sospensiva.