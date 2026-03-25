Nel Parco del Curone a Montevecchia, una protesta pacifica con disegni dei bambini contro la costruzione di un anfiteatro con terra di riporto si è conclusa con una multa. La manifestazione, svoltasi il 25 marzo 2026, ha coinvolto diverse persone che hanno espresso il loro dissenso attraverso opere realizzate con materiali artistici. La sanzione amministrativa è stata applicata agli organizzatori dell’evento.

Montevecchia (Lecco), 25 marzo 2026 – Multa ai disegni contro l’anfiteatro con terra di riporto nel cuore del Parco del Curone a Montevecchia. La loro affissione non era infatti autorizzata. La multa e i disegni di protesta. Gli agenti della Polizia locale di Montevecchia hanno multato un cittadino che ha affisso i disegni di alcuni bambini alla recinzione del cantiere in cui avrebbero dovuto cominciare i lavori per realizzare un anfiteatro pubblico riportando terreno di risulta dagli scavi di un altro intervento in corso a Olgiate Molgora. Stop all’anfiteatro nel parco. Il sindaco fa dietrofront dopo le critiche Si trattava di disegni di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I disegni dei bambini per salvare il verde: finisce con una multa la protesta pacifica nel parco

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