Remigrazione in Duomo scoppia il caso a Milano | Manifestazione contro la Costituzione va vietata

A Milano è scoppiato un caso legato al Remigration Summit, previsto per il 18 aprile in piazza del Duomo e organizzato da partiti di estrema destra e dalla Lega. Il Comune ha dichiarato l’evento incompatibile con l’identità civile e democratica della città, chiedendo al prefetto e al questore di valutarne la fattibilità. La manifestazione ha suscitato polemiche per la sua natura e per le posizioni espresse.

Il consiglio comunale pronto a chiedere a prefetto e questore una rilfessione sull'opportunità di autorizzare il summit previsto in Duomo per il 18 aprile. Furiosa reazione della Lega Il Remigration Summit previsto per il 18 aprile in piazza del Duomo, organizzato dalla Lega e da partiti di estrema destra di tutta Europa, sia dichiarato dal Comune incompatibile con “l'identità civile e democratica di Milano”, e al prefetto e al questore sia richiesta una valutazione sull'opportunità di autorizzare la manifestazione, “per la palese violazione della Costituzione”. È il senso di un ordine del giorno depositato da Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano, che verrà discusso giovedì 9 aprile in aula. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri: scoppia il caso prima di Benevento-CataniaAlla vigilia di una delle sfide più attese del campionato, la partita tra Benevento e Catania finisce al centro di un acceso dibattito. Leggi anche: A Cinisello scoppia il caso Ilaria Salis. Il sindaco pro remigrazione: "Non la vogliamo in città" Si parla di: Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo; A Cinisello scoppia il caso Ilaria Salis. Il sindaco pro remigrazione: Non la vogliamo in città. Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietataIl consiglio comunale pronto a chiedere a prefetto e questore una rilfessione sull'opportunità di autorizzare il summit previsto in Duomo per il 18 aprile. Furiosa reazione della Lega ... milanotoday.it