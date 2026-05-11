Muggiò in auto un lampeggiante ma la sorpresa è a casa con l' ospite | 27mila euro in valigia

Da monzatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo stradale a Muggiò, è stato trovato un lampeggiante nell’auto. Successivamente, a casa di uno dei fermati, sono stati rinvenuti 27 mila euro nascosti in una valigia e alcune quantità di sostanza stupefacente. La vicenda è ancora sotto indagine e coinvolge più persone. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli e le connessioni tra i reperti e i soggetti coinvolti.

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Il controllo stradale, il lampeggiante trovato nell'auto e poi la scoperta, a casa. Qui sono spuntati 27mila euro nascosti in una valigia e della droga. I carabinieri di Muggiò nei giorni scorsi hanno arrestato un uomo milanese di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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