Muggiò in auto un lampeggiante ma la sorpresa è a casa con l' ospite | 27mila euro in valigia

Durante un controllo stradale a Muggiò, è stato trovato un lampeggiante nell’auto. Successivamente, a casa di uno dei fermati, sono stati rinvenuti 27 mila euro nascosti in una valigia e alcune quantità di sostanza stupefacente. La vicenda è ancora sotto indagine e coinvolge più persone. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli e le connessioni tra i reperti e i soggetti coinvolti.

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