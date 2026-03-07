Furto in una casa ladri avvistati a bordo di auto con lampeggiante

Nella notte tra venerdì e sabato, due ladri sono stati visti a bordo di un’auto con lampeggiante mentre si aggiravano nei pressi di una casa a Cesa. All’interno dell’appartamento, situato vicino alla scuola media e vuoto a causa del decesso della proprietaria, è stato commesso un furto. La polizia sta indagando sui fatti e sulla presenza dei malviventi nella zona.

Furto in una casa a Cesa. E’ quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato 7 febbraio in un appartamento, nei pressi della scuola media, lasciato vuoto per il decesso della proprietaria. A denunciare l’accaduto la nipote della donna che rivela che i malfattori sarebbero giunti a bordo di un’Audi nera con un lampeggiante simile a quello in uso alle forze di polizia. Poi si sono introdotti nell'abitazione forzando una finestra. “La casa era vuota ma è comunque una cosa molto grave”, denuncia la malcapitata sui social. La donna lancia l’allarme ai concittadini. “Fate attenzione e controllate le case che restano vuote per un periodo”, scrive. 🔗 Leggi su Casertanews.it

