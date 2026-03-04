Addosso ha della droga poi in casa la sorpresa | 1.600 euro nascosti nel microonde Arrestato 25enne a Pozzuoli

Un 25enne è stato arrestato a Pozzuoli dopo essere stato fermato in auto con della droga. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 1.600 euro nascosti all’interno di un microonde in casa dell’uomo. L’arresto è stato confermato dagli investigatori che hanno eseguito i controlli. Il giovane ora si trova in caserma in attesa di ulteriori provvedimenti.

Il giovane è stato fermato in auto e trovato in possesso di droga; durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno poi scoperto i contanti nel microonde.

