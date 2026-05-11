Moviola Napoli Bologna il Var corregge Piccinini e assegna il rigore su Mirande | l’episodio dubbio del match

Durante la partita tra Napoli e Bologna, valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 202526, il Var ha intervenduto per correggere una decisione dell’arbitro. In particolare, è stato assegnato un calcio di rigore a favore del Bologna dopo una revisione dell’episodio. L’intervento del video assistant referee ha modificato la decisione iniziale dell’arbitro, portando alla concessione del penalty per una presunta scorrettezza commessa in area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano» Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Pagelle Napoli Bologna: Alisson non basta, Rowe e Miranda cambiano la partita. I VOTI Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Napoli Bologna, il Var corregge Piccinini e assegna il rigore su Mirande: l’episodio dubbio del match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Moviola Bologna Cagliari, gol annullato a Deiola dal VAR: l’episodio dubbio del matchSkorupski verso l’addio al Bologna a fine stagione: Falcone in pole per raccoglierne l’eredità. Moviola Atalanta Juve, c’era rigore per il mani di Gatti? L’episodio chiave del matchSenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare... Argomenti più discussi: Como-Napoli, moviola: scintille Conte-Fabregas: cosa si sono detti. Due rigori negati; Moviola Parma-Roma: fallo da rigore in extremis di Britschgi su Rensch, giusta la decisione di Chiffi?; Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, male a Como. Ayroldi 5,5: a Torino mancano dei falli...; SportMediaset: Inter, la festa dal balcone in Duomo: Esposito capo ultras Video. Moviola Napoli-Bologna, contatto Di Lorenzo-Miranda: l'arbitro assegna il rigore! Marelli: Non lo tocca proprio il pallone | FOTOMoviola Napoli-Bologna - Dopo il gol di Bernardeschi, il Napoli di Antonio Conte commette un'ingenuità: capitan Giovanni Di Lorenzo commette fallo su Miranda. L'arbitro, dopo l'on field review, assegn ... msn.com