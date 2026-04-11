Moviola Atalanta Juve c’era rigore per il mani di Gatti? L’episodio chiave del match

Durante la partita tra Atalanta e Juventus della 32ª giornata di Serie A 202526, si è discusso molto di un episodio arbitrale relativo a un possibile calcio di rigore per un fallo di mano. L’azione coinvolge un giocatore della Juventus che, secondo alcune opinioni, avrebbe commesso un fallo di mano in area avversaria. La moviola ha analizzato l’episodio, che si è rivelato decisivo nel corso del match.

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