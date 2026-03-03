Movida violenta a Lanciano | quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco
A Lanciano, durante la movida, un quindicenne è stato aggredito da un gruppo di giovani che lo hanno colpito con calci e pugni. L’episodio si è verificato in una zona frequentata dai giovani nel centro cittadino, dove si sono registrati altri episodi di violenza. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.
Non ci sono solo i problemi del quartiere Santa Rita a Lanciano. Anche le zone della "movida", periodicamente, registrano episodi di violenza, che spesso vedono coinvolti giovanissimi.L'ultimo - come riportato dal quotidiano Il Centro - risalirebbe alla notte di sabato 28 febbraio, quando un.
