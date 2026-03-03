Movida violenta a Lanciano | quindicenne aggredito a calci e pugni dal branco

A Lanciano, durante la movida, un quindicenne è stato aggredito da un gruppo di giovani che lo hanno colpito con calci e pugni. L’episodio si è verificato in una zona frequentata dai giovani nel centro cittadino, dove si sono registrati altri episodi di violenza. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.