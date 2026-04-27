Follia fuori da un locale della movida | sedicenne pestato dal branco per un accendino negato

Lo scorso sabato sera a Lido dei Fiori, nella zona della movida di Menfi, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un ragazzo sedicenne. Secondo quanto riferito, il minorenne è stato aggredito da un gruppo di persone dopo aver negato un accendino. La scena ha suscitato sconcerto tra i presenti, attirando l’attenzione sulla gravità dell’accaduto.

La movida di Menfi è stata macchiata da un gravissimo episodio di violenza gratuita consumatosi lo scorso sabato sera a Lido dei Fiori. Un ragazzo di appena sedici anni è stato vittima di un pestaggio selvaggio all'esterno di un locale, scatenato per un motivo banale: il rifiuto di consegnare un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Movida selvaggia a Menfi, sedicenne aggredito e picchiato a sangue dal "branco"I carabinieri di Menfi (Agrigento) indagano per fare luce sull'aggressione, scaturita da futili motivi, di un sedicenne ad opera di altri quattro... Leggi anche: Piazza Mercantile, follia nella movida: "No" a una sigaretta, il branco lo massacra di botte Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trump, la follia e l’ideologia; Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello; Corinaldo si riempie per la Festa dei folli; Genova, stop a pubblicità di fonti fossili negli spazi pubblici. Centrodestra contro la mozione: Follia green. Follia fuori da un locale della movida: sedicenne pestato dal branco per un accendino negatoIl sabato sera sul litorale si trasforma in un incubo per un adolescente, ricoverato con gravi fratture dopo l'assalto di quattro persone. I carabinieri indagano sul gruppo di giovanissimi che ha scat ... agrigentonotizie.it Notte di follia a Londra: influencer investita dall’auto di una rivale dopo una liteKlaudiaglam, nota influencer, è stata investita da un’auto fuori da un locale notturno di Londra, Regno Unito. Secondo quanto riferito dai media locali, alla guida del veicolo ci sarebbe stata una pre ... msn.com Queste cotolette di melanzane ripiene sono una follia: dorate fuori, morbide dentro e con un cuore filante irresistibile Se cerchi una cena facile, sfiziosa e diversa dal solito, queste cotolette di melanzane sono perfette Salva la ricetta e scrivi MELANZA - facebook.com facebook