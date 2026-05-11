Movida | raffica di sanzioni della Municipale per posteggio selvaggio e non solo

Nella serata di sabato, la polizia municipale di Agrigento ha effettuato controlli nel centro cittadino, concentrandosi principalmente sul rispetto delle norme di posteggio. Sono state elevate numerose sanzioni per veicoli parcheggiati in modo irregolare o in aree non autorizzate, contribuendo a regolare la circolazione e la sicurezza nelle zone più affollate. Le operazioni hanno coinvolto anche verifiche su eventuali infrazioni legate alla movida e al rispetto delle norme locali.

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Durante l'ultimo sabato sera, la polizia municipale di Agrigento è stata impegnata in una serie di verifiche per garantire la sicurezza nel centro città. Sul fronte delle attività commerciali, gli agenti hanno multato per 2.000 euro il proprietario di un locale nei pressi di via Atenea per il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli sulla “movida” del centro storico: raffica di sanzioniNel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 78 persone e controllato 17 esercizi commerciali, di cui 11 titolari sono... Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiRiprenderanno venerdì i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta... Argomenti più discussi: Movida: raffica di sanzioni della Municipale per posteggio selvaggio... e non solo; Catania, pugno di ferro sulla movida: raffica di denunce, sequestri e sanzioni nel weekend; Droga, coltelli e guida senza patente: raffica di sanzioni al Poetto di Quartu - L'Unione Sarda.it; Raffica di controlli nel week end. Denunce e sanzioni dei militari. Catania, pugno di ferro sulla movida: raffica di denunce, sequestri e sanzioni nel weekend dlvr.it/TSLZ9h - x.com x.com