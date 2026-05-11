Un messaggio circolato nelle ultime ore suggerisce a un allenatore di evitare di recarsi a Madrid, consigliandogli di fingere un malore per evitare di unirsi a una squadra di calcio. Si dice di contattare un presidente di un club e di dichiarare di essere impegnato in attività di judo, con l’obiettivo di non partecipare alle prossime partite. La comunicazione rivolta all’allenatore evidenzia una forte avversione nei confronti del club spagnolo.

Caro Mou, senti a me, non venire. Datti malato. Chiama Florentino e digli che hai judo. Evita questo Real Madrid maledetto, perché al momento nuoce gravemente alla salute di chiunque, e ne ci finiresti sotto pure tu che in fondo proprio non te lo meriti. El Mundo sceglie la chiave di lettura del futuro per demolire il presente già sgarrupato del Madrid. ( In realtà è proprio per regolare quello spogliatoio immarcabile che lo prenderebbero ) Miguel Riaño scrive che “niente è paranormale quanto il fatto che il Barcellona abbia avuto bisogno di ben 35 giornate per vincere la Liga contro questo abominevole Real Madrid, composto da giocatori pigri, indolenti e inutili.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho non andare a Madrid, datti malato. Con questi non arriverai a Natale

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