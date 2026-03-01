Prestianni Vinicius Mourinho interviene con decisione | Se dimostrate che il mio giocatore non ha rispettato questi principi la sua carriera con me e col Benfica finisce!

Durante la partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid, è emerso un episodio di razzismo che ha coinvolto il giocatore Prestianni Vinicius. L’allenatore del Real Madrid, Mourinho, ha commentato con fermezza, minacciando che se verranno dimostrati comportamenti scorretti da parte del suo calciatore, la sua carriera con la squadra e il club portoghese finiranno. La vicenda ha generato molte discussioni nel mondo calcistico.

Mourinho sfida i critici: «Se provate che il mio giocatore ha sbagliato, la sua carriera qui finisce». Il tema del razzismo nello sport torna a far discutere, mentre la sfida tra Benfica e Real Madrid catalizza l'attenzione sul modo in cui le... Caso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! Contenuti e approfondimenti su Prestianni Vinicius. Temi più discussi: Kompany difende Vinicius Jr e accusa Mourinho dopo il caso razzismo in Benfica-Real Madrid: Reazione autentica ed errore di leadership; Caso Vini, Thuram attacca Mourinho: Patetico, è un piccolo uomo; Benfica, Prestianni sospeso dalla Uefa: salta il Real Madrid; Insulti razzisti a Vinícius | Prestianni sospeso in via provvisoria Mourinho ancora in tirbuna. Morunho torna a parlare del caso di Prestianni: Se è colpevole non giocherà mai più con me. Dopo il caso di presunto razzismo di Prestianni ai danni di Vinicius, durante la gara di andata tra Benfica e Real Madrid, è tornato a parlare. Mourinho su Prestianni: Se dovesse rivelarsi colpevole, la sua carriera al Benfica è finita. José Mourinho torna a parlare del caso Vinicius Jr-Prestianni: le parole dell'allenatore portoghese in conferenza stampa. Ifab, dal VAR sul secondo giallo al caso Vinicius-Prestianni: le possibili novità nel regolamento. La controversa situazione tra Gianluca Prestianni e Vinicius è arrivata a un punto tale che in Brasile si sta cercando di introdurre una legge per ridurre i casi di razzismo negli stadi di calcio. Si tratta della "Legge Vinicius", che obbligherebbe gli arbitri a fermare