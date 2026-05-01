Antonio Di Natale ha commentato la corsa alla Champions League e ha espresso la convinzione che, con tre determinati giocatori, la squadra allenata dall’allenatore Spalletti possa conquistare lo scudetto nel prossimo campionato. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate da una testata sportiva e si concentrano sull’importanza di alcuni elementi chiave per il successo della squadra. Di Natale ha anche parlato della Juventus e del ruolo dell’allenatore toscano.

Antonio Di Natale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla corsa Champions e ha parlato anche della Juventus e di Spalletti. Il capocannoniere della Serie A per due anni di fila dal 2009 al 2011, Antonio Di Natale, è stato un creativo del gol. L’Udinese ha beneficiato a lungo del suo estro sotto porta. Oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport del finale di campionato. Queste le parole dell’ex fantasista bianconero. SULLA JUVE – «Potessi scegliere, le ultime quattro giornate di Serie A le giocherei con la Juventus. Così in queste ultime partite realizzerei quello che da giocatore non ho voluto fare e soprattutto darei una mano al mio amico Spalletti per la qualificazione in Champions.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Natale ne è certo: «Con questi tre giocatori Spalletti il prossimo anno vincerà lo scudetto»

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