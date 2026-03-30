Britney Spears torna sui social con i figli Sean e Jayden | le prime immagini dopo l' arresto su uno yacht tra abbracci e sorrisi

Britney Spears è apparsa di nuovo sui social insieme ai figli, Sean e Jayden, mostrando le prime immagini pubbliche dopo il suo arresto. Le foto sono state scattate mentre la cantante si trovava su uno yacht, tra abbracci e sorrisi. L’ultima volta che erano stati visti insieme, i figli erano bambini piccoli e Britney era al centro dell’attenzione come popstar nota in tutto il mondo.

L’ultima volta che il mondo li aveva visti insieme, erano due bambini piccoli e lei era la popstar più chiacchierata del pianeta. Adesso Sean ha 20 anni, Jayden 19. E la loro mamma Britney Spears li abbraccia su uno yacht con un sorriso che sembra quello di chi sta imparando, di nuovo, a respirare. Le foto e i video sono apparsi sul suo profilo Instagram – privato per i non-follower – qualche giorno fa, e hanno girato in fretta. Non perché mostrino qualcosa di eclatante, ma esattamente per il contrario: mostrano una donna con gli occhiali da sole oversize e i capelli biondi al vento, circondata dai suoi figli, su uno sfondo di mare californiano. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Britney Spears torna sui social con i figli Sean e Jayden: le prime immagini dopo l'arresto, su uno yacht, tra abbracci e sorrisi Articoli correlati Britney Spears ritorna sui social dopo l’arresto: il video col figlio fa impazzire i socialDopo settimane di silenzio, Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Leggi anche: Britney Spears senza pace: l'arresto dopo la guerra con l'uomo che la perseguitava