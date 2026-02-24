Motori accesi e cronometri pronti | le auto d' epoca in gara per la ' Destra e Sinistra Po'

Le auto d'epoca partecipano alla ‘Destra e Sinistra Po’ a causa della passione per le vetture storiche. Le auto, pronte a sfidarsi, si allineano lungo le rive del fiume Po, con motori che ruggiscono e cronometri che scattano. La manifestazione, alla terza edizione, richiama appassionati provenienti da diverse regioni, attirando l'attenzione di molti. La gara si svolge tra paesaggi suggestivi e strade storiche, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Domenica 1 marzo torna la 'Destra e Sinistra Po', la manifestazione automobilistica che, giunta alla terza edizione, si è ormai ritagliata uno spazio stabile nel calendario motoristico del Nord Est. Un appuntamento che unisce passione, territorio e inclusione, con Ferrara ancora una volta al centro della scena. La partenza è fissata in piazza Ariostea, cornice simbolo che negli anni ha ospitato eventi del calibro della Mille Miglia e del Trofeo Nuvolari.

Luci spente, motori accesi ma le volanti di polizia fanno saltare i piani dei ladri d’autoLe forze di polizia hanno intercettato una banda di ladri di auto nella zona Aria Sana, tra Lecce e San Cesario, facendo fallire un tentativo di furto appena compiuto.

Napoli capitale dei motori: supercar e auto d’epoca protagonisti alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 7 giugnoNapoli si trasforma in capitale dei motori, con una kermesse che porta in città supercar e auto d’epoca.

