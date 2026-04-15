Un piccolo viale alberato al posto degli autodemolitori | cambia il paesaggio sul parco di Centocelle

Nel quartiere si sta realizzando un nuovo viale alberato, che sostituirà l'area occupata per anni da autodemolitori, con numerosi pezzi di auto e lamiere. La strada si trova nel parco di Centocelle e ancora in fase di completamento. La trasformazione prevede la piantumazione di alberi lungo la via, che prima era un deposito di veicoli fuori uso. La zona cambierà volto con questa nuova sistemazione.

Un viale alberato (ancora in fase di realizzazione) lì dove per anni ci sono stati solo metri e metri di lamiere, sportelli e carcasse di auto. Il paesaggio su viale Palmiro Togliatti, dopo gli espropri degli autodemolitori e la bonifica dei terreni, sta cambiando.Lo mostrano entusiasti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Torino, cambia volto il viale alberato in corso Racconigi: circa 611mila euro per l’interventoLa trasformazione ha permesso di superare le criticità legate al parcheggio selvaggio nel tratto tra via Monginevro e piazza Robilant Corso Racconigi... A Centocelle apre “Piccolo forno”, dal pane artigianale al caffè specialtyNel cuore di Centocelle, uno dei quartieri più vivaci e autentici di Roma, ha appena aperto un forno che mette insieme due mondi solo all'apparenza...