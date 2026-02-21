Bagnaia nel 2027 passerà all' Aprilia | Ho deciso d' istinto nei prossimi giorni saprete tutto
Bagnaia ha annunciato il passaggio all'Aprilia nel 2027, spiegando di aver deciso d'istinto. La scelta arriva dopo aver vinto due Mondiali con Ducati e aver affrontato tensioni con Marquez. Nei prossimi giorni svelerà i dettagli del trasferimento. Bagnaia ha anche riferito di essere felice di unirsi a Bezzecchi, suo amico e collega nella nuova squadra. La decisione sorprenderà gli appassionati di motociclismo.
Bagnaia vicino al divorzio dalla Ducati e prossimo a firmare con l'Aprilia per il 2027. La notizia arriva dalla Thailandia dove si stanno svolgendo gli ultimi test della MotoGp, in vista dell’apertura del Mondiale che scatterà il prossimo week end. Il pilota italiano ha di fatto deciso, l’ha confermato lui stesso senza svelare la prossima destinazione: un rumoroso cambio di scuderia dopo la doppietta iridata nel 2022 e 2023 con la rossa di Borgo Panigale. "Ho deciso d’istinto - ha ammesso il pilota-. Nei prossimi giorni saprete tutto". Nella prossima stagione Bagnaia dovrebbe appunto passare all’Aprilia, dove corre l’amico Bezzecchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
